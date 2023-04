01:58:44

Arrancamos con 'Qué vida tan dura', último adelanto del próximo disco de Arde Bogotá, "una canción sobre un viaje a lo desconocido", en palabras del grupo cartagenero. Además, escuchamos a Iguana Death Cult, banda influida por la escena no wave y post punk neoyorquina; el grupo neerlandés está preparando el lanzamiento de su nuevo álbum.

ARDE BOGOTÁ - Qué vida tan dura

THE REYTONS - Avalanche

DZ DEATHRAYS - Tuff Luck

VENTURI - Pitbull

DEADLETTER - The Snitching Hour

IGUANA DEATH CULT - Oh No

GANG OF FOUR - Damaged Goods

LCD SOUNDSYSTEM - Daft Punk Is Playing at My House

DAFT PUNK - Instant Crush (feat. Julian Casablancas)

MISS CAFFEINA - Y de repente

VEINTIUNO - Mañana lo dejo

MICHAEL JACKSON - The Way You Make Me Feel

ALIEN ANT FARM - Smooth Criminal

LINKIN PARK - Massive

LINKIN PARK - In The End (Live In Nottingham 2003)

JIM JONES ALL STARS - Gimme The Grease

THE JIM JONES REVUE - Get Back

ROYAL REPUBLIC - Are You Gonna Go My Way (feat. Ko Ko Mo) (Live at l'Olympia)

THE BLACK CROWES - Remedy

MI CAPITÁN - Tan fácil

OLIVIA JEAN - Rave Ghost

JACK WHITE - If I Die Tomorrow

THE WHITE STRIPES - It's True That We Love One Another

THE WHITE STRIPES - Dead Leaves and the Dirty Ground (Live at The Aragon Ballroom, July 2, 2003)

GRETA VAN FLEET - Meeting The Master

LED ZEPPELIN - Good Times Bad Times