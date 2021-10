Amyl and The Sniffers,Litus con Gaby Moreno y Curtis Harding

01:59:04

Arrancamos a fuego con lo nuevo de Royal Republic y de Amyl and The Sniffers. Además, te presentamos un nuevo adelanto del próximo disco de Curtis Harding y estrenamos la colaboración entre Litus y Gaby Moreno en 'Sudamericana'.

Playlist:

ROYAL REPUBLIC - RATA-TATA

AMYL AND THE SNIFFERS - Hertz

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - Go Get a Tattoo (feat. Lynks)

MATTHEW E. WHITE - Judy

TALKING HEADS - Moon Rocks

PARQUET COURTS - Walking at a Downtown Pace

THE PARROTS - It's Too Late To Go To Bed

POND - America's Cup

GUM - G.U.M.

GUM - Anesthetized Lesson

TAME IMPALA - Reality In Motion (GUM Remix)

TAME IMPALA - Lucidity

JOY DIVISION - Interzone

NEW ORDER - Dreams Never End

ELECTRONIC - Getting Away With It

JOHNNY MARR - Spirit Power and Soul

MORGAN - River

LITUS - Sudamericana (feat. Gaby Moreno)

LITUS - Margaret Keane (feat. Rufus T. Firefly)

RUFUS T. FIREFLY - Polvo de diamantes

CURTIS HARDING - Can't Hide It

FATHER JOHN MISTY - Mr. Tillman (Live from the Hamburg Elbphilharmonie on August 8, 2019)

FIELD MUSIC - Someplace Dangerous

LED ZEPPELIN - Tangerine

SARRIA - Esperando al Sol

GRETA VAN FLEET - Stardust Chords

RIVAL SONS - Get Mine

THE TEMPERANCE MOVEMENT - You Fool No One

KULA SHAKER - Hush

CORIZONAS - Brindo por ti