01:58:44

Te presentamos 'Enemigo', la segunda canción del super grupo Amigas Íntimas, el power trío formado por Álvaro García (Biznaga), Adriana Moscoso (Texxcoco) y Supercarmen (Tiburona). Y también en este Turbo 3: novedades de Joe Unknown, Dream Wife, The Murder Capital y bdrmm.

Playlist:

SUEDE - 15 Again

SUEDE - Animal Nitrate

NADA SURF - Always Love

MARYLAND - Ser motivo

AMIGAS ÍNTIMAS - Enemigo

BIZNAGA - Madrid nos pertenece

KID KAPICHI - Rob the Supermarket

JOE UNKNOWN - Hell of Mine

THE MURDER CAPITAL - Return My Head

BDRMM - It's Just A Bit Of Blood

BLAUE BLUME - Crush

PAN - La gran lección de soltar

HAVALINA - Actitud

MESSURA - Iguales

HERMANA FURIA - Pie fuera

THE STROKES - The Modern Age (Rough Trade Version)

VENTURI - Vino el amor

INTERPOL - C'mere

THE DEATH OF ROBERT - Bath Oil

ARCTIC MONKEYS - Body Paint

THE LAST SHADOW PUPPETS - Standing Next To Me

METRONOMY X PANIC SHACK - It's Good To Be Back

PANIC SHACK - The Ick

DEAD PONY - Maneater

PARAMORE - The News

DREAM WIFE - Hot (Don't Date A Musician)

PVRIS - Goddess

BLACK HONEY - Up Against It

MONTEPERDIDO - Vas a petar

AIKO EL GRUPO - Peñacastillo

REPION - Barrio Somavilla

CALA VENTO - Ferrari