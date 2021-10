01:58:59

Tres canciones de alt-J para arrancar esta sesión: una de ellas, 'U&ME', primer adelanto del próximo disco de la banda, 'The Dream'. Además, escuchamos a Metronomy con el EP colaborativo que acaban de publicar, y el cuarto avance del tercer disco en solitario de Damon Albarn.

Playlist:

ALT-J - Left Hand Free

ALT-J - U&ME

ALT-J - Breezeblocks

CHET FAKER - So Long So Lonely

BIIG PIIG - Tarzan

METRONOMY - 405 (Metronomy x Biig Piig)

DAMON ALBARN - Royal Morning Blue

GORILLAZ - 19/2000 (Soulchild Remix)

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA - That Life

TWIN SHADOW - Is There Any Love

JUNGLE - Keep Moving (Gaspard Augé and Victor Le Masne Remix)

GASPARD AUGÉ - Force majeure

JUSTICE - Fire

POND - America's Cup

THE PARROTS - It's Too Late To Go To Bed

DJANGO DJANGO - Kick the Devil Out

NIÑA POLACA - Ivona (Voy a decirle a mi madre que la quiero)

BAYWAVES - Drip (feat. Megansito el Guapo)

TIBURONA - Aquí en mi nube

LOS PLANETAS - Qué puedo hacer

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Caño cojo

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Gamma Knife

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Shanghai

WOODS - Daylight Push

KEVIN MORBY - Valley

ÁNGEL STANICH - Matar a un ruiseñor

THE FELICE BROTHERS - Jazz on the Autobahn

MIKEL ERENTXUN - Veneno (feat. Bunbury)

BUNBURY - El club de los imposibles

ANDRÉS CALAMARO - El salmón