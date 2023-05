01:58:58

Dos estrenos en esta sesión: activamos el Turbo con 'Oeste', nuevo adelanto del que será el próximo mini álbum de Levitants; además, escuchamos el nuevo cañonazo de Aiko el Grupo, 'Ke pesao', que muestra a una banda cada vez más inspirada y sólida. También suenan en este programa los nuevos singles de Salvana, Militarie Gun, Niña Coyote eta Chico Tornado y Jungle, y escuchamos la alianza que han forjado Nat Simons y Cherry Currie de The Runaways para versionar 'Queens of Noise'.

Playlist:

LEVITANTS - Oeste

LEVITANTS - Adelante

MILITARIE GUN - Will Logic

INTERPOL - C'mere

BLUR - The Narcissist

GORILLAZ - New Gold (feat. Tame Impala and Bootie Brown)

JUNGLE - Dominoes

JUNGLE - Busy Earnin'

THE TOXIC AVENGER - Getting Started

WISEMEN PROJECT - 1963

DAFT PUNK - Infinity Repeating (2013 Demo) (feat. Julian Casablancas + The Voidz)

LADY BANANA - La jaula

NIÑA COYOTE ETA CHICA TORNADO - (H)amar

REPION - Brillante

AIKO EL GRUPO - Ke pesao

AIKO EL GRUPO - Toro

MONTEPERDIDO - Vas a petar

CUMPLEAÑOS UN MARTES - Volver

COMIC SANS - Comic Sans

CALA VENTO - Passar pantalla (feat. Gorka Urbizu)

NOTHING - Vertigo Flowers

SALVANA - Brandemburgo

EL DIABLO DE SHANGHAI - Patti Smith

DAN PERALBO I EL COMBOI - La rutina

NAT SIMONS & CHERIE CURRIE - Queens of Noise

THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES - Sister Surround (Live At Austin City Limits Music Festival Texas 2004)

THE HIVES - Bogus Operandi

THE HIVES - Hate To Say I Told You So