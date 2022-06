Salve as folhas

01:58:52

Anexos al abecé de la música popular de Brasil en forma de compilaciones. Intervienen: Elba Ramalho, Luiz Caldas, Paulinho Feijâo, Margareth Menezes, Alceu Valença, Caetano Veloso, Alcione, Maria Bethânia, Naná Vasconcelos & The Bushdan, Tribo Naçâo Ixejá, Moraes Moreira, Beth Carvalho, Hélio Matheus, Módulo 4, Jackson do Pandeiro, Bossa Jazz Trio, Watusi, Zé Roberto, Rosa Maria, The Marvelous, Rosa Maria, Celinha Reis, Márcia Maria, Amado Maita, Zito Righi e Seu Conjunto, Célia, Orlann Divo, Lindolpho Gaya, Burnier & Cartier, Os Gatos y Márcia Maria.