Trópico utópico

Canciones del gran Chico Buarque de Holanda, o, simplemente, Chico Buarque, en una serie de tres programas con sus canciones interpretadas por otros y otras, como la Orquestra do Circo Místico, cuya abertura nos servirá como sintonía, Milton Nascimento, Mônica Salmaso, MPB4, Gal Costa, Cássia Eller, Nara Leâo & Chico Buarque, Edu Lobo, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Mina, Edu Lobo & Chico Buarque, Francis Hime & Paulinho da Viola, Roberto Menescal & Danilo Caymmi, Tom Jobim & Chico Buarque, Till Brönner & Vanessa da Mata, Simone, Zé Renato y Marcelinho da Lua & Seu Jorge.