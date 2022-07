59:07

Anexos al abecé de la música popular de Brasil en forma de compilaciones. Intervienen: Par Ney de Castro, Jorge Ben, César Camargo Mariano, Mocidade Inhaúma, Batida do Corpo, Caetano Veloso, The Dinning Sisters, Carmen Miranda, Portinho, Marijo, Gaviôes da Fiel, Dom Um & Jadir de Castro y Jackson do Pandeiro.