59:37

Anexos al abecé de la música popular de Brasil en forma de compilaciones. Intervienen: Royce do Cavaco, Estácio de Sá, Imperatriz Leopoldinense, Portela, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro, Caprichosos de Pilares, Mocidade Independente do Padre Miguel, Estaçâo Primeira da Mangueira y Unidos da Tijuca.