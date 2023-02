Tres en la carretera

Las visitantes y Abycine on the road

01:00:08

Hablamos con Enrique Buleo, director del cortometraje Las visitantes, que ha ganado en el Festival de Clermont-Ferrand el premio a la mejor película europea y el premio Fernand Reynaud a la mejor comedia.

Conocemos Abycine Lanza on the road, un circuito y plataforma de exhibición que presentó esta semana en Madrid el Festival de Cine Independiente de Albacete. Nueve películas viajarán por once comunidades autónomas. Nos lo cuenta su director, José Manuel Zamora.