01:01:13

Hoy, en nuestra cita mensual desde el cine Doré de Madrid. Con Elisa McCausland hablamos de los libros que acaban de publicar Tarantino y Almodóvar. Nayra Sanz Fuentes y su última película, Distopías alcanzadas, que participa en Documenta Madrid. Y Joanna Bardzinska y Marcin Paszko nos hablan del ciclo que dedica Filmoteca Española al director Jerzy Skolimowski. Con la música en directo del grupo The habit of the rabbit.