Constituirà tot un homenatge al músic i compositor Jordi Fàbregas, un dels grans artífexs de la Mercè actual

Aquesta setmana donem prioritat al "Toc d'Inici" de les Festes de la Mercè a Barcelona.

Constituirà tot un homenatge al músic i compositor Jordi Fàbregas, un dels grans artífexs de la Mercè actual i la persona que va crear Els Ministrils del Camí Ral, la formació de quaranta músics que només toca un cop l'any, per obrir la Mercè. En aquesta primera edició de la Festa Major sense la presència de Fàbregas, les figures del Seguici Popular interpretaran un any més les seves danses al so de la música dels Ministrils. Quan tot s'acabi, escoltareu l'explosió pirotècnica que marca l'inici oficial de la festa.