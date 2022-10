55:02

Apeles Mestres (1854-1936) i les seves cançons. Tot i ser d'autor han sigut tan ben acceptades pel públic que han esdevingut tradicionals amb nombroses i variades versions. Sentirem des de les clàssiques cantades pel tenor Emili Vendrell abans de la guerra fins les reggae del grup Kiborg de Torelló.

Apeles Metres era un artista polifacètic: dibuixant, jardiner, traductor, autor teatral, compositor... Tenia un esperit franciscà malgrat era agnòstic i anticlerical. D'altra banda, respectava totes les creences. Com a mostra del seu caràcter, es va negar a que escrivissin el seu nom amb "ela geminada" perquè no hi estava d'acord. La premsa del seu temps el van tractar amb duresa però el públic amb afecte.