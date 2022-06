Un proyecto teatral de UpSocial y Fundación Ana Bella para empoderar a supervivientes del maltrato

Hablamos del teatro como herramienta de transformación social y de empoderamiento para supervivientes de la violencia. Lo hacemos a través del proyecto Arte de UpSocial, en el que colabora la Fundación Ana Bella de Ayuda a Mujeres Maltratadas. En él participan once mujeres de entre 20 y 60 años que buscan ganar confianza y herramientas de cara a su reinicio de vida, a su inserción laboral. Juntas han trabajado en la obra Vuelo XII, adaptación libre de The Conference of the Birds, pieza teatral basada en El lenguaje de los pájaros de Farid ud-Din Attar. De esa adaptación y de la dirección se han encargado Pere Borrell, con la ayuda de Gabriela Ripari, integradora social. En otro orden de cosas, no perdemos de vista el riesgo que a día de hoy sufren las mujeres y niñas ucranianas que han huido de la guerra, y que continúan en peligro, tanto en los países de destino como aquellas que ahora quieren regresar. Para terminar, una propuesta cultural con nombre de mujer: Andrea González. La pianista gallega presenta su nuevo disco Salvado - Piano Works (Warner Music).

