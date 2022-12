28:26

Consiguió dejar atrás el maltrato y vender 200 millones de discos en más de 50 años de carrera

Último Tolerancia Cero del año, un tanto diferente. Conoceremos a fondo a una de esas artistas que, pese a sufrir años de abusos, violencia física y psicológica, consiguió dejar atrás el maltrato y convertirse en una estrella de la música, todo un ejemplo de resiliencia: Tina Turner. Nos acercarnos hoy a esta bestia escénica, que en más de medio siglo de carrera ha vendido 200 millones de discos gracias a éxitos como "The Best", entre muchos otros. Y gracias también a su capacidad de superación, a lo largo de una vida marcada por el abandono y el maltrato, varios intentos de quitarse la vida a los veintitantos, y desgracias personales. Anna Mae Bullock nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush (Tennessee), el sur racista de Estados Unidos, en un sótano sin ventanas relegado a la maternidad de mujeres negras. Además, continuando en este ámbito, el de la música, que no es ajeno a la agenda feminista ni a derechos tan cuestionados como el acceso al aborto, al que siempre ha dado visibilidad, repasamos algunos temas dedicados a este asunto a lo largo de la historia.

