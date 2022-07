24:45

The Selector pone en marcha su formato mini de verano de novedades de la escena británica.

The Selector de Radio 3 Extra y del British Council pone en marcha su formato mini de verano con un cóctel mini y multigénero de las últimas novedades de la escena británica. Tenemos hyperpop emotivo de 0171 con forma de meditación guiada; una remezcla del trabajo más reciente de la cantautora Tirzah; la dj/productora Eliza Rose se jacta de ser la peor de todas; Haich Ber Na nos adelanta un tema de su próximo EP; el poeta de spoken word Jah Digga rinde homenaje a su abuela con la ayuda del rapero Ghetts y de la vocalista Georgia Copeland y el dúo Jockstrack vuelve a The Selector después de una ausencia de dos años con el primer sencillo de su nuevo disco.



Playlist…

Tirzah - Beating (Tone Remix)

0171 - Welcome Back To My Channel

Eliza Rose ft Interplanetary Criminal - Baddest Of Them All

Haich Ber Na - St. Leville

Jah Digga ft Ghetts, Georgia Copeland - Grandma's Place

Jockstrap - Glasgow