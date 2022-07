25:11

Programa mini de verano con una selección condensada e intensa de las últimas novedades de la escena británica.

The Selector de Radio 3 Extra y del British Council te ofrece esta semana otro de sus programas mini de verano con una selección condensada e intensa de las últimas novedades de la escena británica. Joe Armon-Jones (de Ezra Collective) presenta parte de su estudio sobre el dubstep; la rapera galesa Deyah -una de nuestras grandes promesas para el 2022- nos ofrece su último trabajo Suffa (Sufrir); el productor Lil Silva (Otherliine) combina con la vocalista Charlotte Day Wilson; el hyperpop de la artista de Leeds AVA Akira conoce una remezcla a manos del productor phonewifey; Little Simz cambia de género y el productor de UK Funky Hagan se mete en terreno afro-bass junto con el sudafricano Aymos.



Playlist…

Hagan ft Aymos - Sise Ntweni

Little Simz - Protect My Energy

Deyah - Suffa

Lil Silva ft Charlotte Day Wilson - Leave It

Joe Armon-Jones & Mala - All Ways

AVA Akira - Skin (phonewifey Remix)