47:50

The Selector celebra la influencia de la cultura del sur de Asia sobre la escena contemporánea británica

Por segundo año consecutivo, The Selector de Radio 3 Extra y del British Council celebra esta semana la influencia de la cultura del sur de Asia sobre la escena contemporánea británica con una selección de artistas británicxs asiáticxs. Fiel al estilo del programa, nos hemos centrado en lxs artistas más relevantes de hoy con algún que otro guiño al pasado.

Playlist…

Kromestar - In 2 minds

Ahadadream - Hydration

Sarathy Korwar ft Zia Ahmed, Mirande & Swadesi - Birthright

Panjabi MC - Kori Giddah x Benga & Coki - Night (Yung Singh Boiler Room Edit)

Darama - Maa Boli

Joy Crookes - Skin

Nayana Iz - Breaking Point

Chloe Bodur ft Bubba Janko - Watch Me

Surya Sen - Jessica

Nabihah Iqbal - Is This Where It Ends

Mera Bhai - Mañana Groove

Manara - Dhak Dhak x J Sweet (Live Blend)