54:50

Probablement, mai no hi va haver abans ni després un programa de les característiques de "La Edad de Oro". Espai televisiu icònic i de referència, va portar a les pantalles de la 2 de Televisió Espanyola el que estava passant no només al nostre país, també a altres països en aquells moments. Experimentador, avantguardista, provocador, valent, el format dirigit i presentat per Paloma Chamorro va obrir portes i finestres a altres maneres de fer cultura, de fer televisió.



"Imprescindibles" de la 2 li ret homenatge amb el documental "Icónica Chamorro" on Manuel Arranz i Anna Solano (els nostres entrevistats) ens mostren acompanyats de gent com Almodovar, Méndez Leite, Rafa Cervera, Miquel Barceló, Jesús Ordovás, Armando Montesinos, Charo González, etc, la personalitat d'una dona que va brillar abans i després del mític programa fins a desaparèixer gairebé en un fos a negre.



El documental s'emet el diumenge 26 de febrer a la 2 a les 21.15h.