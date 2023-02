54:53

Amb el temps us haureu adonat que la nostra biblioteca Inflamable te moltes i diverses cares. Ens va la marxa, els textos crítics i radicals, els marges, la foscor.

Per això no ens hem pogut resistir i hem convidat al Carlos Zanón, director de la BCN Negra perquè ens parli del que han preparat per als pròxims dies i ens il·lumini, (si és possible) literària i musicalment... un plaer total !!!!