Territori clandestí

El cinema de terror és un dispositiu que ens permet explorar els racons més foscos de la realitat i enfrontar-nos a les nostres pors. I la més atàvica d'aquestes pors és el canibalisme. Perquè la idea de menjar-nos a un altre ésser humà ens obliga a repensar-nos com a civilització. El canibalisme ens recorda que, per molt que intentem allunyar-nos de la nostra condició animal a través de la cultura i l'ètica, seguim sent bèsties subjectes a les lleis de la natura; per molt que pretenguem el contrari, seguim sent part de la natura, no un apart de la natura.

Avui parlem de "El banquete infame" (Hermenaute), el magnífic assaig d'Antonio José Navarro que, a partir de l'anàlisi de les pel·lícules de caníbals, s'endinsa en la reflexió profunda sobre la monstruositat i el concepte mateix d'humanitat. Bon profit!