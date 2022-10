59:25

Entrega de Tercera Vía que explora las músicas que se han publicado del compositor islandés Johann Johannsson después de su muerte en 2018. Nos hemos centrado en lo que ha ido apareciendo en este mismo 2022, deteniéndonos en su estupenda “Drone mass”.

Johann Johannsson – Divine objects

Johann Johannsson - The mountain wiew, the majesty of the snow-cled peaks, from a place of contemplation and reflection

Johann Johannsson – One is true

Johann Johannsson – Two is apocryphal

Johann Johannsson – Triptyc in mass

Johann Johannsson – How’s that

Johann Johannsson & Jonas Colstrup – The shadow play

Johann Johannson & Jonas Colstrup – The play