Sonidos orgánicos (o casi) que poco a poco van de-construyéndose. Propuestas con ese denominador común en lo filosófico, pero no tanto en lo formal. Piezas de Asher Gamedze, Clavellina d’Aire, Hildur Gudnadottir, Kris Keogh y Sophia Subbayya Vastek.

Asher Gamedze – Wynter time

Clavellina d’Aire – Baixant el Montgrós

Hildur Gudnadottir – Speak up

Hildur Gudnadottir – Not all men

Kris Keogh – Halves

Kris Keogh – Forgiven

Kris Keogh – Obliterance

Sophia Subbayya Vastek – The seas that made us

Sophia Subbayya Vastek – K.B.

Sophia Subayya Vastek – In this life