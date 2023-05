59:30

Una noche más hemos querido darnos una tregua aquí en tercera vía y hemos rebuscado en propuestas agrupadas en torno a la idea de quietud, a la idea de dejar aire entre notas. si bien todas las músicas que hemos oído esta noche siguen esta filosofía, cada una tiene sus características especiales y únicas.

pedro soares – quietude

pedro soares – a vida tem a forma de um grito

lukas de clerck – iii

lukas de clerck – i

chaokana – continuum (1)

portland vows - may king

portland vows – may queen

josef blizzard – 03

josef blizzard – bug, like insect or something