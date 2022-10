59:42

Iniciamos la cuarta temporada de Tercera Vía con una selección de propuestas contemporáneas basadas en un gran despliegue de arreglos de cuerda maridados con disonancias y sutiles (y no tan sutiles) diseños sonoros

Caroline Shaw & Attaca Quartet – Three essays – Second essay (Echo)

Caroline Shaw & Attaca Quartet - Three essays – First essay (Nimrod)

Apollo Chamber Players – In the shadow of the mountain

Apollo Chamber Players – Moonstrike – II: The man who married the moon

Orlando Fitzgerald – A failed species

Orlando Fitzgerald – It will return to what it was before

Inbal Segev – It has not taken long for cello and electronics