Bang on a Can, unos titanes

59:28

Saldamos una cuenta pendiente echándole un somero vistazo a la extraordinaria trayectoria de Bang on a Can, una de los proyectos más inquietos y valiosos de la música contemporánea de los últimos 40 años. Para ello hemos reparado en la personalidad individual de cada uno de sus tres directores desde 1987, Julia Wolfe, David Lang y Michael Gordon.

David Lang – The national anthems. Fame and glory

Michael Gordon – Gotham part I

Julia Wolfe – Dig deep

Bang on a Can – Lick

Bang on a Can - Tsmindao Ghmert

Bang on a Can – The manufacture of tangled ivory