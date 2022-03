58:46

En el sexto capítulo de “Temas de Música: versiones comparadas” comparamos piezas escritas en diferentes tonalidades y buscamos el significado que perseguían distintos compositores, en distintas épocas, al utilizar un tono u otro.

MOZART: Sonata para piano nº 12 en Fa M. Kv 332 I-Allegro. Daniel Barenboim, piano (7.03). BEETHOVEN: Sinfonía No. 6, 'Pastoral'. Tercer movimiento. Berlin Philharmonic. Bernard Haitink (6.00). RANI: 'F Major'. Hania Rani, piano (4.56). SCHUBERT: Moment Musical N°3. David Fray, piano (2.11). BACH: Harpsichord concerto in F minor BWV 1056. Siebe Henstra, clave. Netherlands Bach Society (3.34). BEETHOVEN: Sinfonía nº 9 “Coral”. Cuarto movimiento. West-Eastern Divan Orchestra. Daniel Barenboim, dir. BRAHMS: Concierto para violin y orquesta. Tercer movimiento. Orquesta de la radio de Frankfurt. Hilary Hahn, violín. Paavo Järvi, dir (10.00). BACH: Harpsichord Concerto No.1 in D Minor BWV 1052. Jean Rondeau, clave. (7.27). HENSEL-MENDELSSOHN: Trío de piano en Re menor, Op. 11. Cuarto movimiento. Abegg Trio (7.00).