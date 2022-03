57:15

En el quinto capítulo de “Temas de Música: versiones comparadas” comparamos piezas escritas en diferentes tonalidades y buscamos el significado que perseguían distintos compositores, en distintas épocas, al utilizar un tono u otro.

SCHUBERT: Sinfonía en Do mayor “La Grande” HS-Sinfonieorchester. Andrés Orozco-Estrada, dir. (5.00). BACH: Preludio y Fuga nº 1 en Do Mayor, de El Clave Bien Temperado. Siebe Henstra, clave. Netherlands Bach Society (4.33). VIVALDI: Concierto para mandolina en Do Mayor, primer movimiento. Takashi Ochi, mandolina. Orchestre de Chambre Paul Kuentz. Paul Kuentz, dir. (2.38). HAYDN: Cuarteto de Cuerda, Op. 76 Nº 3. Primer movimiento. Cuarteto Alban Berg (6.55). BRITTEN: Cuarteto de cuerda, Nº 2, Op. 36. Primer movimiento. Maggini Quartet (7.00). CORELLI: Sonata a 3 en La menor, Op. 4, No. 5: II. Allemanda. Ensemble Aurora. Enrico Gatti, dir. (1.47). CORELLI: Sonata a 3 en La menor, Op. 4, No. 5: III. Corrente: Vivace. Ensemble Aurora. Enrico Gatti, dir. (1.28). FAURÉ: Barcarolle No.1 en la menor, Op.26. Kun Woo Paik, piano (5.30). GRIEG: Concierto para piano y orquesta en la menor. Orchestre National du Capitole de Toulouse. Khatia Buniatishvili, piano. Tugan Sokhiev, dir. (12.41). BOULANGER: 3 piezas para violonchelo y piano. 2º movimiento. Dora Kuzmin, cello. Petra Gilming, piano (3.00).