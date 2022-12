Temas de música

56:14

"Si ustedes no se han dado cuenta por sí mismos, haré saber que los escritores y los músicos se han comprometido en una coalición extraordinariamente peligrosa en contra del público. Pues lo que pretenden es nada menos que sacar al espectador del mundo real, donde tan cómodo se encuentra, para, una vez que le han separado de todas las cosas que conoce y que le son amigas, torturarle con todo tipo de sensaciones y pasiones sumamente nocivas para la salud. Tiene que reírse, llorar, asustarse, atemorizarse, horrorizarse, en pocas palabras, hacer lo que ellos quieran y, como dice el refrán, bailar al son que le tocan. Demasiadas veces logran cumplir sus malignas intenciones, y con frecuencia se han visto ya las tristes consecuencias de sus hostiles influencias. Si alguien en el teatro ha creído verdaderamente y al momento en todas esas fantasías, ha sido porque ni siquiera le ha llamado la atención que los hombres no hablan como habla la gente honrada, sino que cantan, y ha habido muchachas que no pueden sacar de su pensamiento ninguna de las apariciones que el escritor y el músico crearon con su magia. ¿Pero quién va a evitar todas esas tonterías para que el teatro no provoque ninguna pasión insana ni psíquica ni física? Ustedes, señores, nadie más. Sobre ustedes recae la dulce obligación de unirse, para bien de los hombres cultos, contra el poeta y el músico. Luchen ustedes con valor que la victoria es segura".

Comenzábamos el programa con este excelente monólogo que narra Johannes Kreisler, el personaje más famoso de cuantos fueron creados por ETA Hoffmann, en el sexto capítulo de su Kreisleriana. Sin duda, un ejemplo de cómo el ataque puede ser la mejor defensa del arte. Algo que, sin duda, conocían muy bien en la Europa de su tiempo, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, en la llamada Época de las Revoluciones burguesas y abarcó la totalidad de la vida del polifacético artista y jurista prusiano. Por lo tanto, en estos casi 50 años, asistió a momentos únicos en la historia de la humanidad como la crisis del Antiguo Régimen, la citada revolución liberal-burguesa, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, la Restauración -con la Europa de los Congresos y la Santa Alianza- y, más allá del Atlántico, la revolución e independencia de Estados Unidos e Iberoamérica.

Sobre todo ello haremos algunas menciones para ubicar y contextualizar a Hoffmann en su tiempo y en su mundo, en este octavo episodio del Temas de Música dedicado a su figura.