"¿No cantar más? ¿Se acabaron todas las magníficas canzonette, los maravillosos boleros y seguidillas, que fluían de sus labios como perfumes sonoros de flores? ¿No oírle más ningún piadoso Agnus, ningún consolador Benedictus? ¿Ningún Miserere, que limpiaba mis detestables pensamientos de toda suciedad terrena, que con frecuencia hacía brotar en mí un mundo muy rico de temas religiosos inmaculados? ¡Mientes, doctor, mientes! Satanás te tienta para que me engañes. ¡El organista de la catedral, que me persigue con infame envidia desde que compuse un Qui tollis a ocho voces que encantó al mundo, ese es quien te ha sobornado! ¡Me harás caer en una indigna desesperación para que eche al fuego mi nueva misa, pero él…tú no lo lograrás! Y si no hay nada para curarle, dele entonces opio, tanto como para que tenga una muerte dulce, pues si no puede cantar más, no podrá seguir viviendo, porque solo vive si canta, sólo existe para el canto".

Con estas palabras encontradas en el cuento titulado "El Sanctus", de Hoffmann, retocadas simplemente para que no hiciesen referencia a Bettina, sino al propio autor, comenzamos el último capítulo elaborado en Temas de Música, en el que desgranaremos los instantes postreros de una vida única de un artista único: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, que el 25 de junio de 1822, hace 200 años, subía definitivamente “la celeste escalera” que le encaminaba a la inmortalidad.