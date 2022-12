59:32

"No te puedes imaginar qué vida tan retraída y tranquila de artista llevo en Berlín. En mi pequeño cuartucho, rodeado de viejos maestros como Händel o Gluck, a menudo olvido lo que me oprime, y sólo cuando me despierto por la mañana regresan las penosas preocupaciones".

Estas eran las palabras que escribía Ernst Theodor Amadeus Hoffmann a su gran amigo, Theodor Gottlieb von Hippel, durante su estancia berlinesa. Pero en ellas, más allá de la amargura propia de la soledad, se puede atisbar lo que fue un halo de luz durante esos momentos: el acompañamiento que sentía con las partituras de Händel y Gluck, entre otros compositores. Y, precisamente, a este último, Christoph Willibald Gluck, acabaría dedicando uno de sus cuentos más famosos, el titulado "El caballero Gluck", sobre el que desgranaremos su argumento para sacar a la luz toda la música que contiene en su interior.