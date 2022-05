52:53

Nacho García y Carles Cuevas han venido a ‘Poca Broma’ para sacarnos algunas carcajadas. En la sección 'Juventud infinita' de María Gómez conocemos a Carlos García, responsable de prensa de Too Good To Go. Ambos nos introducen en este proyecto contra el desperdicio alimenticio en el que a través de su aplicación puedes comprar productos que de lo contrario acabarían en la basura. Lara Hermoso nos resume la actualidad de la jornada en tan solo 2 minutos. Conectamos con Tere Jiménez que está con el grupo musical Califato ¾ en el Museo Reina Sofía por la fiesta de Radio 3 con motivo del Día Internacional de los Museos. Terminamos el programa de hoy repasando las portadas del corazón de hoy de la mano de Sergio Recio.