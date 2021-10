09:29

En un especial de Tarde lo que tarde desde La Palma, hablamos con varios afectados por la acción de este volcán. Diana ha perdido su casa, la han acogido familiares. Dice que conoce a gente que se ha quedado sin nada, que duerme en los coches. "Cuando escuchamos decir que son imágenes increíbles, yo digo que no, esto no es increíble, no es bonito". Habla emocionada y quien la escucha no puede evitar emocionarse también.