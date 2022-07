54:48

Comenzamos una nueva edición de Tarde lo que tarde... el verano con Imanol Durán al frente. David Asensio repasa los contenidos del programa de hoy. Lara Hermoso nos hace la foto del día, nos cuenta quién es el personaje de la jornada y escuchamos el sonido protagonista de hoy. Felicitamos en directo al artista gráfico Álvaro Martínez Bueno ya que ha sido distinguido con un Premio Eisner en la Comic Con de San Diego por la serie 'The Nice House on the Lake', escrita por James Tynion IV y publicada por el sello Black Label de DC Comics. Conocemos el resultado del informe realizado por la Fundación SM sobre la situación de los jóvenes iberoamericanos. Terminamos esta primera hora con la sección ‘Tírame de la lengua’ de nuestro experto lingüista Álex Herrero con quien repasamos términos que seguimos usando a día de hoy, aunque su significado ya no sea literal.