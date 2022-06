01:00:14

En este primer domingo del verano damos oportunidad a grupos y artistas que nos gustan mucho en Tarataña, pero que por unas cosas y otras, hace tiempo que no sonaban en el programa. Una operación rescate que nos reconforta con otras épocas del propio programa, o de nuestras propias vidas. Sin nostalgias, pero sí con actitud de disfrute veraniego y el propósito de no olvidar. Y con esa intención hemos hecho esta lista: Aljibe, “Río Tajo, por Góngora” (con Richard del Olmo); Acordeireta, “Sempre pazos”; El Espíritu del Lúgubre, “Luna de miel y sol de centeno”; En Verea, “Serrana del Caldero”; Ángela Furquet, “Mi arriero”; Los Cámbaros, “La Potrona”; Miquel Gil, “Fènix”; Folk on Crest, “Las molineras”; Alfonso Villacampa (Aragón por Alan Lomax), “El naranjero”; Fenya Rai!, “El gall negro”; International Citrus Band, “La llorona”; y Almalé, “Pasacailles” (26/06/2022).