Lo del Bolao Folk y el CUCA Festival

Empezamos estrenando una pieza más del inminente disco de los gallegos Luar Na Lubre y un adelanto de lo próximo de Barahunda. El grueso de La Tarataña, sin embargo, se va en desgranar los carteles del inmediato Bolao Folk (Cóbreces – Cantabria, del 7 al 9 de julio) y del CUCA Festival (Herguijuela de la Sierra – Salamanca, del 20 al 23 de julio).

- Luar Na Lubre, “Romero ao lonxe” (con Rosa Cedrón, SÉS, Marisa Valle Roso, Sara Vidal, Paula Rey, Irene Sánchez, Anna Espinosa, Irene Cerquerio e Irma Macías) 40:20

- Brahunda, “Fermosas” 3:383

- Muyayos de Raïz, “Reggae ruso” 1:18

Bolao Folk

- Atlantic Folk Trío, “Never tell me do odds” 3:00

- Casapalma, Con el agua de limón” 3:03

- Caamaño e Ameixeiras, “A pequeña norte” 4:01

- Cahórnega, “Yo soy vaquero” 2:57

- Ursaria, “Jota de los ratas” 3:07

CUCA Festival

- Fetén Fetén, “Jota de Washabi” 3:52

- Raúl Rodríguez, “La pena y la que no es pena” 5:08

- Atairaos, “Si me marcho a la guerra / Tres días tuvo el herrero” 3:13

- Milo Ke Mandarini, “La molinera” 3:30