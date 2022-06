Tapiz sonoro De Osas y Gatos 01:00:04 Seguimos explorando las tradiciones sonoras de nuestro país y, esta semana, lo hacemos a través del maravilloso disco de Foedus: De Osas y Gatos, que recoge parte del cancionero tradicional madrileño en clave de big band de jazz. Junto a Jorge Moreno, director e instigador del proyecto, recorremos los entresijos de esta maravillosa obra y cerramos el programa con otros abrazos sonoros para completan la “animalidad de esta edición. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]