Us expliquem totes les claus del Sónar 2022, el Festival de Música Creativitat i Tecnologia que se celebra a Barcelona entre el 16 i el 18 de juny. C. Tangana, Moderat, Nathy Peluso, The Chemical Brothers… són només alguns dels noms d’artistes a qui podrem escoltar. Com sempre al Sónar+D es presentaran innovacions tecnològiques en l’àmbit sonor.



A més, amb en Jordi Corominas parlem del fotògraf Philippe Halsman, que va retratar a Dalí, Marilyn Monroe i Grace Kelly. Tot això al #sotasospitaràdio4.