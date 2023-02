55:26

Avui parlem de xarxes, de creadors de continguts i de la geolocalització per aconseguir més likes. Heu vist què fan a la Xina per obtenir diners a les xarxes? Us ho expliquem i en parlem.

I la Rocío Gómez ens porta a l'estudi a l'Anna Boldú, la CEO de l'empresa més seductora i educativa: Platanomelón, un negoci de joguines sexuals que a la vegada fa una tasca de divulgació sexual a través de les xarxes.