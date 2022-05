55:01

La trobada de cultura urbana també acull la final de freestyle La Cancha 2

L’Hipnotik Festival torna amb la seva 13a edició i ho fa al Poble Espanyol. La Marta Torras, organitzadora de la trobada, ens explica tots els detalls i la importància de la participació del públic. Rap, hip-hop, música, dansa i molt més. L’Hipnotik també acull la final del campionat la Cancha, amb els 16 millors freestylers del panorama nacional.



I també rebem en Jordi Corominas amb la seva secció d’abans i ara. Avui parlem de pandèmies, el coronavirus i la grip espanyola de fa cent anys. Quines mesures es van adoptar? Com eren les mascaretes? Hi havia distància social? Descobrim com la vida és cíclica i que l’ésser humà repeteix els seus errors.