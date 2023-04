57:00

Avui al Sota Sospita et proposem una sessió de ball i bon rotllo a La Paloma. Estem a pocs dies de la festa Poly-Rythmo Club de disco tropical a la sala més emblemàtica de Barcelona i la més antiga d'Europa, i per això parlarem amb la DJ Sonido Tupinamba, organitzadora d'aquest esdeveniment festiu.



I després parlarem amb el Jordi Corominas amb qui tindrem la sessió habitual de biografies on avui, Mahatma Gandhi, el seu llegat i la resistència pacífica, seran els protagonistes.