Sota sospita

55:20

El magazine #sotasospitaràdio4 et convida una setmana més a les biografies del Jordi Corominas, que en aquesta ocasió no es fixa en un personatge, sinó en diversos.



Ens endinsa en un avenç científic que va canviar la ciència forense, la criminologia i la història.



I també farem un repàs pel binomi que formen joves i addiccions. La dependència de les pantalles està resultant cada cop més preocupant, i a banda d'analitzar aquesta relació tòxica ens volem centrar en els elements que ens poden indicar que hi ha risc.