55:00

El magazine #sotasospitaràdio4 rep Carles Novellas, que comparteix les seves inquietuds amb nosaltres.



Passegem per la cartellera, per les novetats literàries o pels bars, una mica de tot.



També passegem pel festival Ressons Penedès by Cruïlla, una proposta que marida música i vi, i que té lloc aquest cap de setmana.