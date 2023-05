07:54

"13 canzoni urgenti" es el nuevo álbum de Vinicio Capossela, cronista musical de la época que nos ha tocado vivir. Guerra, racismo, violencia de género y no solo, con distintos ritmos. También hay momentos para la alegría de vivir, como "Il tempo dei regali". Además, escuchamos fragmentos de "All you can eat", "Cha cha chaf della pozzanghera" y "La cattiva educazione".