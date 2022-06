08:12

Canciones que han hecho historia en la música, compuestas en francés. Desde "My way" a "Feelings" o "Ne me quitte pas". Así es "Chansons", el nuevo disco de Chiara Civello, que ha escogido cantar cuatro versiones en italiano: "La vie en rose", "Col tempo sai", "Non andare via" y "Un uomo, una donna".