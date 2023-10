01:00:09

El título del espacio de esta noche pretende subrayar el fenómeno de que, en sus orígenes, cada cultura generaba un tipo de música y los distintos géneros o estilos giraban mayormente sobre sí mismos, casi sin relacionarse con otras tradiciones culturales, mientras que el fenómeno de la globalización del último medio siglo ha precipitado, afortunadamente, el interés recíproco tanto de los músicos como de los distintos públicos, acercando sensibilidades, creando puentes transoceánicos, multiplicando las conexiones, generando interferencias y creando un fructífero laboratorio musical impensable décadas atrás y que se extiende en todas las direcciones sónicas. Comenzamos nuestro viaje con el artista libanés Charif Megarbane y su "Marzipan"(Mazapán) evocativo, aromático y sensual paseo caleidoscópico y cosmopolita por el mediterráneo oriental contemporáneo. Seguimos con el encuentro del músico israelí Dudu Tassa con el guitarrista británico de Radiohead. Jonny Greenwood. para armar “Jarak Qaribak” (que en árabe significa “Tu vecino es tu amigo”), recreación vanguardista de canciones del norte de África y Oriente Medio, con el protagonismo de soberbios cantantes de aquellos países. También estrenamos “African Rhapsodies, a work for Kora and Symphonic Orchestra”, ambicioso y cautivador trabajo del senegalés Seckou Keita y del músico italiano Davide Mantovani con la Orquesta de Concierto de la BBC. Sobresale asimismo el nuevo álbum, "Our roots run deep", de la cantante canadiense de ascendencia haitiana Dominque Fils-Aimé con su deslumbrante maestría vocal y su poliédrico concepto musical en el que tradición y vanguardia se retroalimentan continuamente. "Beehive" es otra visión cósmica; si la del disco anterior se relacionaba con la idea de ser un árbol en medio del bosque, el nuevo álbum de Jono Heyes, multi instrumentista neozelandés trashumante, proyecta la imagen de una colmena de abejas acústicas que poliniza el entorno en toda su extensión e intensidad. Desde Mali se eleva de nuevo la voz inconfundible y la maestría del veterano cantante, guitarrista y virtuoso del kamele ngoni Idrissa Soumaoro en su luminoso álbum "Diré" que recorre el blues del desierto y otro ritmos más líquidos del África Occidental. De Brasil nos llegan tres novedades sobresalientes, comenzando con el álbum póstumo "Senzela e favela" del gran percusionista carioca Wilson Das Neves, con la entusiasta participación de figuras que van desde Chico Buarque a Emicida pasando por Zeca Pagodinho, Seu Jorge y muchos más. Desde Pernambuco la banda Eddie nos regala en "Chanson carnaval", una impagable recreación de clásicos del frevo y de la canción carnavalesca con el vigoroso y rotundo sonido de sus metales y su imparable percusión. Gilmar Mores, percusionista de Salvador de Bahía afincado en Brooklyn, logra una combinación transcontinental electrizante con el mágico artista camerunés Richard Bona y la voz inconmensurable de la beninesa Angélique Kidjo en su sencillo "Toda fé". Douyé, cantante nigeriana de voz grave inolvidable afincada en EEUU logra cruzar imaginativamente dos longitudes de onda y unir dos latitudes geográficas aparentemente tan alejadas como el cancionero americano del jazz y el afrobeat y otros géneros del continente de ébano en su quinto y subyugante álbum "The golden sèkère". Y redondeamos nuestra órbita con un adelanto del nuevo álbum "Always can't go on forever" de Don Kipper, banda multicultural radicada en Londres, capitaneada por la personalísima cantante de origen griego y serbio Dunja Botic y que dice tocar lo que se escucha en su barrio: rebetika griega, música balcánica, klezmer judío, canción mediterránea, géneros orientales, ritmos africanos, sonidos urbanos, funk y psicodelia. En fin todas las latitudes geográficas están ya en la misma longitud de onda: la banda ancha de la aldea global, conectada con los anillos periféricos en modo multifrecuencia



LISTA DE CANCIONES







1-Charif Megarbane – “Chez Mounir” (2'50")

2-Dudu Tassa & Jonny Greenwood c/ Nour Freteikh – “Taq ou-Dub” (3’37”)

3-Seckou Keita – “Simply beautiful miro” (4'55")

4-Dominique Fils-Aimé – “Our roots run deep” (3'17")

5-Jono Heyes – “Toumani” (5’41”)

6-Idrissa Soumaoro – “N’den tedi” (3’55”)

7-Gilmar Gomes, Angélique Kidjo & Richard Bona – “Toda Fé” (4’18”)

8-Wilson das Neves, Chico Buarque, Emicida – “Senzala e favela” (3’01”)

9-Banda Eddie – “Batutas de S José” (3’45”)

10-Douyé – “I’ve got you under my skin" (5'39")

11-Don Kipper – “Day to day” (6’43”)