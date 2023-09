54:40

Hem parlat amb la periodista Sònia Martínez, testimoni del terratrèmol al Marroc. En la secció de psicologia, l'Antoni Bolinches ha reflexionat sobre el masclisme en el segle XXI. Que no se'ns escapi, on Luis Miguel Mendizabal ha destacat a alguns personatges de l'estiu, com ara el director de cinema William Friedkin i el reporter de guerra, Ramón Lobo.