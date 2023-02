54:35

Se7 de cultura, amb Eduardo de Vicente, que avui ha parlat amb Xavi Duch, codirector i actor del musical The Wild Party, i amb Albert Arribas, dramaturg de l'espectacle per a nens, Rave. IG-Notes, amb Cristina Moreno, que ens ha descobert alguns gossos famosos, protagonistes a les xarxes socials. On anem? amb Marc Margarit, que ens ha ofert una proposta de carnaval diferent.