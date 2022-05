54:43

On anem? amb Paula Ginés i Marc Margarit, un recorregut humorístic per algunes de les notícies de la setmana. El joc de la premsa antiga, amb Èric Lluent, que cada setmana busca a través de l'hemeroteca les paraules proposades pels oients. Clandestinus, la proposta musical del guitarrista i productor, Jaime Stinus: Gimme Some Truth, de John Lennon.