54:57

L'altra realitat,amb Fernando López del Oso, que ha reflexionat sobre la supossada existència de sondes extraterrestres a Saturn. Cultura en societat: Algoraves, festes on es balla la música generada per algoritmes. Que no se'ns escapi, amb Luismi Mendizabal, que ha ressaltat frases i reflexions del psicòleg i educador, Jaume Funes, i també ha parlat de la dura feina dels que lluiten contra la pederastia.